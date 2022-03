CdS - Napoli-Milan boom: biglietti praticamente polverizzati in tre ore

A scrivere della grande attesa dei tifosi verso la sfida in programma domenica al Maradona è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

È scoppiata la febbre Napoli-Milan: biglietti praticamente polverizzati in tre ore dall'apertura della vendita. A scrivere della grande attesa dei tifosi verso la sfida in programma domenica al Maradona è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Curve superiori esaurite in un baleno proprio come il settore riservato agli ospiti, le tribune in scia e sul mercato non restano che piccole scorte dell'intero anello inferiore.

Mancano cinque giorni a questa enorme sfida-scudetto e il sold out è già scontato. Il dato più romantico possibile? Nell'era dei botteghini virtuali - quella che ieri in coda c'erano anche 18mila utenti - in città sono ricomparse le file alle porte dei rivenditori autorizzati. Uomini e donne in carne e ossa in attesa del proprio turno e biglietti cartacei vecchio stile: cose di calcio puro".