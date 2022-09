CdS - Napoli promosso al primo vero esame di maturità: ora è lecito carezzare certi pensieri

Il Napoli vince contro lo Spezia grazie ad una rete allo scadere - o giù di lì - di Giacomo Raspadori, alla prima da titolare con la maglia azzurro addosso

Il Napoli vince contro lo Spezia grazie ad una rete allo scadere - o giù di lì - di Giacomo Raspadori, alla prima da titolare con la maglia azzurro addosso da centravanti al posto di Osimhen. E adesso l'ambiente può sognare, essendo la formazione di Spalletti in vetta alla classifica. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Già, da queste parti si cominciano a carezzare con rispetto certi pensieri dopo le ultime tre partite: messi in fila in una settimana la Lazio e i ragazzi tosti di Gotti, e in mezzo, tanto per gradire, c'è la storia dei Fab Four cantati al Liverpool con la melodia della Champions. Napoli in testa alla classifica, almeno per una notte in attesa dell'Atalanta, e soprattutto promosso al primo, vero esame di maturità della stagione. Sì, dopo il mercoledì da leoni serviva una risposta che non sapesse di appagamento e che anzi confermasse la fame e la voglia di tutto il gruppo. Titolari e meno titolari, anche ieri seminati a gogò. Bene: la macchina della verità ha detto che è tutto vero. Cuore, anima e cervello. E vittorie".