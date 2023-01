CdS - Napoli sbatte il muso sui troppi cambi: buttata via (di nuovo) la Coppa Italia

Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

C'è ancora qualche residuo nella testa del dispiacere per l'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Buttar via una Coppa Italia di nuovo - come un anno fa - al primo turno, stavolta andando a sbattere il muso contro la Cremonese afflitta dai proprio problemi, proiettata a inseguire soluzioni miracolose per risolverli, che scopre in quel diluvio l’acqua santa e ci riesce, lasciando al Napoli il retrogusto amaro delle riflessioni sulle opportunità di una rivoluzione così imponente, sull’esigenza di miscelare tutto assieme (l’inedita formazione e la rielaborazione del 4-2-3-1), di sottrarre certezze per indirizzarla con padronanza, sul messaggio che (forse) passa nella testa del Napoli-2 e poi del Napoli-1. E però vai a capirlo questo calcio: l’equivoco germoglia proprio «dopo», cioè dal 65' in poi, quando pareva si fossero formati gli anticorpi.