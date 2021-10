Cds - Napoli-Torino al 75% di capienza: si sale a 41mila spettatori con Green Pass

Prosegue a grande ritmo la vendita libera per Napoli-Torino, ma secondo il Corriere dello Sport la sfida in programma al Maradona domenica 17 ottobre alle ore 18, segnerà il primo giorno utile per godere dell'incremento della capienza degli stadi fino al 75% dei posti deciso dal Governo e in vigore da lunedì. In virtù delle nuove norme, insomma, al Maradona - si legge - potranno accedere poco più di 41mila spettatori muniti di Green Pass.