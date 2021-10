CdS - Napoli torna su Mandava che si libera gratis a giugno: ADL ci può provare subito

Reinildo Mandava, 28 anni a gennaio, si libera a zero il prossimo anno. Per il Napoli può essere una ghiotta opportunità in vista del futuro, magari con uno sconto a gennaio dato che c'è un ottimo rapporto col Lille. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Da Capodanno potrà essere trattato avvisando il Lille con una pec - la stessa operazione di chi volesse avvicinare Insigne - e ciò che nei mesi scorsi si sono detti l’esterno sinistro del Mozambico e il Napoli, resterà secretato almeno sino a futura memoria. Perché se per aggirare questa crisi che è di chiunque, nessuno escluso, andrà fatto un ennesimo sacrificio, il Napoli finirà per concentrarsi principalmente su quella corsia dove sono attese le prime risposte da Ghoulam".