Cds - Niente drammi, ma riscatto: la squadra ha fatto una promessa a Spalletti

Riscattare la sconfitta di coppa con lo Spartak subito, ovvero già domani con la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport è stato questo l'argomento del classico confronto andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno tra Spalletti e la squadra: "Una chiacchierata costruttiva, senza drammi (sportivi) di sorta ma con la consapevolezza e soprattutto la voglia di confezionare una risposta con i fiocchi già a a Firenze. Teatro di una sfida estremamente complessa e delicata, considerando il valore dell'avversario, e per questo assolutamente interessante. Una risposta di carattere: è ciò che Spalletti ha chiesto ieri ai suoi ed è ciò che Insigne e compagni hanno promesso già dopo la sconfitta di giovedì con lo Spartak in Europa League".