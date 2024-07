CdS - Osimhen al PSG per oltre 100mln: arriva un segnale inequivocabile, i dettagli

Al momento non è possibile sbilanciarsi sulla partenza di Osi prima del ritiro di Castel di Sangro

Nonostante si stia allenando in gruppo ormai da diversi giorni, dopo aver smaltito un affaticamento muscolare, ieri Victor Osimhen non ha disputato l'amichevole contro il Mantova. Anzi, non era neanche in panchina, proprio com'era accaduto contro l'Anaune Val di Non. Una mossa che sa di addio imminente, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"I segnali, da piuttosto chiari, cominciano a essere inequivocabili. La trattativa con il Psg sta gradualmente virando verso la parentesi più delicata, con l'auspicio comune di trasformarla in fase decisiva nel più breve tempo possibile. Al momento non è possibile sbilanciarsi sulla partenza di Osi prima del ritiro di Castel di Sangro, tutto dipende da quanto servirà per trovare l'intesa definitiva, ma i due club stanno lavorando costantemente per riuscire a confezionare l'accordo: il Psg vuole uno sconto rispetto ai 130 milioni della clausola rescissoria e il Napoli non vuole allontanarsi troppo dai parametri. Comunque sia, sarà un affare da oltre 100 milioni di euro".