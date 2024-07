Cds - Osimhen aspetta il Psg, vuole solo l'Europa. Ma l'Arabia ci pensa

Nessuno paga ancora la clausola di Osimhen e il centravanti parte con la squadra anche per Castel di Sangro. Il sogno di una vita era la Premier, poi si è fatta strada la pista Psg, ora si riapre quella araba, l’ultima presa in considerazione a inizio estate che, però, può diventare anche l’unica se nei prossimi giorni non dovesse ridursi la distanza tra domanda e offerta con il club di Parigi.

Come scrive il Corriere dello Sport, l’Al-Ahli e l’Al-Hilal sono alla finestra, attendono di capire l’evolversi dell’affare sull’asse Psg-Napoli prima di procedere ufficialmente. Osimhen vorrebbe restare in Europa, ma l’Arabia rischia a breve di diventare l’ultima opportunità, intanto continuerà ad allenarsi agli ordini di Conte.