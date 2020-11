Cds - Osimhen, niente operazione ma salterà Milan e Rijeka: i dettagli

Victor Osimhen non dovrà operarsi alla spalla, scrive il Corriere dello Sport facendo il punto sulla visita di ieri a Villa Stuart che ha riscontrato una lussazione anteriore alla spalla destra. I tempi di recupero non sono stati definiti, non si tratta di qualcosa di particolarmente preoccupante ma salterà la partita con il Milan e quella con il Rijeka e poi le sue condizioni verranno nuovamente analizzate per poter sfidare la Roma. Tutto dipenderà da come reagirà anche alle terapie.