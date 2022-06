Cds - Ostigard, c'è il sì al Napoli! Le cifre dell'operazione per poter chiudere

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'interesse del Napoli per Leo Skiri Østigard nasce da lontano. Secondo il Corriere dello Sport, Giuntoli & Micheli già si trovarono d’accordo sui margini di miglioramento del centrale difensivo che a novembre compirà 23 anni e che allo Stoke City si era già fatto notare. La trattativa è iniziata verso marzo ed il Napoli ha intenzione di chiuderla: "Il sì è stato immediato, si può solo crescere ed imparare al fianco di Koulibaly e di Juan Jesus, in una squadra che con Spalletti ha ambizioni e può introdurre in un mondo nuovo, con un l’orizzonte scintillante della Champions. La seconda parte, resta più complicata ed è in fase di aggiornamento: il Brighton ha fissato una cifra che si aggira intorno agli otto milioni di euro, il Napoli si spingerebbe sino a cinque. La spesa appare contenuta, grazie a quell’accordo che tra dodici mesi libererebbe del tutto il calciatore, verso il quale non mancano però le attenzioni di una concorrenza che sgomita".