CdS - Pienone al Maradona col 75% di capienza: al 10' tributo speciale dei tifosi a Maradona

41.044 sarà il numero di spettatori presenti questa sera allo stadio Maradona per la sfida tra Napoli e Barcellona, ovvero il 75% della capienza consentita. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che si giocherà in onore di Maradona, che verrà ricordato al minuto dieci: "Se si cerca, adesso, una madre di tutte le partite, Napoli-Barcellona è la candidata ideale per prendersi quel ruolo: c’è dentro questa ora e mezza (se non serviranno i supplementari) la sintesi di due storie che si intrecciano intorno a Sua Maestà, Diego Armando Maradona, che al decimo minuto raccoglierà il “suo” stadio e la “sua” gente in un applauso collettivo".