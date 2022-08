CdS - Raspadori, è fatta! Accordo per 35mln, svolta ieri pomeriggio: il racconto e le cifre

Ormai ci siamo per Giacomo Raspadori al Napoli, accordo raggiunto tra le due società, tutti i dettagli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

Ormai ci siamo per Giacomo Raspadori al Napoli, accordo raggiunto tra le due società, tutti i dettagli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Raspadori si trasferirà al Napoli per 5 milioni di prestito, 25 di obbligo di riscatto e 5 milioni di bonus, di cui 2 legati a presenze, gol e assist. La svolta è arrivata nel pomeriggio di ieri dopo l'ennesimo contatto tra le due società. Il Sassuolo spingeva per bonus facilmente raggiungibili legati alla qualificazione del Napoli in qualsiasi competizione europea, l'accordo è stato raggiunto con il club di De Laurentiis che garantirà ai neroverdi un milione - per un totale di tre nell'arco di cinque stagioni - per ogni nuova qualificazione in Champions League. Con Raspadori l'intesa era totale da tempo, l'attaccante firmerà un contratto fino al 2027 e ora attende solo l'ok per poter svolgere le visite mediche e cominciare la sua nuova avventura".