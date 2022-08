Cds - Raspadori, il Napoli sale a 28mln più Ounas per arrivare a 40: la situazione

La Champions col Napoli è la scelta di vita che Jack Raspadori s’è imposto e dalla quale non vuole staccarsi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Champions col Napoli è la scelta di vita che Jack Raspadori s’è imposto e dalla quale non vuole staccarsi, scrive il Corriere dello Sport parlando di una "storia già scritta e quel geniaccio che ha le movenze di una «stellina» spera adesso di poterci mettere un autografo: a Giovanni Carnevali, il deus ex machina d’una fabbrica che sforna campioncini costosi come smeraldi è stato sussurrato, con rispetto e leggerezza, quale voglia matta abbia afferrato un ventiduenne ormai privo di indugi e di incertezze, solennemente orientato a fare le valigie per volare in una nuova dimensione".

L'OFFERTA - Il Napoli ha offerto pià soluzioni: 31mln di euro, poi 28mln con dentro Ounas (in passato obiettivo di Carnevali) per arrivare una cifra complessiva di 40mln di euro. Al resto ci ha pensato il giocatore in pressing e Tullio Tinti, il manager, che da oggi in poi diventerà il ponte per collegare due universi distanti ma potenzialmente vicini. Il Sassuolo non vuole scendere sotto i 40mln, ma a quella cifra - tutta, maledetta e subito - Adl non arriverà né ora e né mai.