CdS - Ridimensionamento drastico senza la Champions: nuove linee guida di ADL sul mercato

Vincere, battere il Bologna per la Champions League. E' questo il grande obiettivo del Napoli per questa stagione, come preannunciato anche da Luciano Spalletti in estate. Dopo due mancate qualificazioni, quest'anno il quarto posto (almeno) è imprescindibile. E non centrarlo avrebbe degli effetti a dir poco negativi, come scrive il Corriere dello Sport:

"Un obiettivo fondamentale da blindare e archiviare appena possibile: un ulteriore fallimento, il terzo consecutivo, costerebbe ancor di più in ottica futura, di programmi e mercato. E se in virtù delle nuove linee guida la riduzione del monte-ingaggi è già entrata nel pieno con la cessione di Manolas e l'addio di Insigne, mancare ancora la qualificazione costerebbe un ridimensionamento addirittura drastico".