CdS rilancia: "Il Napoli ci proverà ancora per Pjanic, dopo Spalletti si muove anche il club"

Il Napoli proverà a sondare ancora il terreno per provare a portare in azzurro Miralem Pjanic. L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sull'interesse del club azzurro per il centrocampista ormai in uscita dal Barcellona, raccontando di nuovi contatti tra le parti coinvolte nell'operazione.

"Un colpo autentico, un separato in casa Barça che sta animando e agitando le giornate di tanti club pronti a carpirne le intenzioni e a capire i margini di un'eventuale trattativa". Napoli compreso: Spalletti ha parlato con lui e invece il club ha chiacchierato con il suo manager, Fali Ramadani. Si vedrà, si proverà ancora un po' prima di archiviare" scrive il quotidiano oggi in edicola.