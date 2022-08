CdS - Ronaldo offerto al Napoli, ADL avverte Mendes: per Osimhen servono almeno 140mln!

TuttoNapoli.net

Cristiano Ronaldo offerto al Napoli, per Osimhen servono almeno 140 milioni! Lo scrive l'edizione online del Corriere dello Sport: "Jorge Mendes sta lavorando per portare CR7 in una squadra che gioca la Champions e sta progettando un'offerta del Manchester United per il centravanti nigeriano

Un’ipotesi molto complicata da realizzare a poco meno da una settimana dalla chiusura del mercato, anche perché il Napoli non ha intenzione di sedersi a trattare per la cessione di Osimhen. Solo un’offerta intorno ai 140 milioni potrebbe far riflettere De Laurentiis. Ma al momento di concreto non c’è niente".