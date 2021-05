CdS - Scelto Conceicao, domani arriva in Italia! Svolta nella notte post Verona

Salvo colpi di scena, sarà Sergio Conceicao il nuovo allenatore del Napoli. La svolta nella notte dopo il pari col Verona e la mancata conquista della Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che c'è stata una telefonata verso mezzanotte e Conceicao, ex Lazio, Inter e Parma, ha aperto. Poi la svolta ieri mattina. Il quotidiano fa sapere che De Laurentiis è rimasto colpito da quattro partite del Porto, le due con la Juve e poi quelle con Chelsea e Benfica (1-1). Domani Conceicao potrebbe già essere in Italia per incontrare a Roma il patron azzurro. Per la stretta di mano.