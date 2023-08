Cds - Si va in Brasile per l'erede di Kim: trattativa per Murillo, stellina del Corinthians

Per la ricerca dell'erede di Kim il Napoli ha aspettato, valutato, riflettuto a lungo, prima di orientarsi verso San Paolo, per provarci con Murillo

Per la ricerca dell'erede di Kim il Napoli ha aspettato, valutato, riflettuto a lungo, prima di orientarsi verso San Paolo, per provarci con Murillo Santiago Costa dos Santos (21), stellina del Corinthians, mancino, il talento emergente della più seducente scuola di calcio ch’esista, il migliore dell’ultimo Brasileirão. È una ipotesi, per il momento, e sta diventando una trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.