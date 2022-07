CdS - Simeone sta per firmare: può anche fare il titolare con Osimhen

Giovanni Simeone sta per firmare, sarà lui il sostituto di Petagna diretto al Monza. Con il suo arrivo possibili novità tattiche

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone sta per firmare, sarà lui il sostituto di Petagna diretto al Monza. Con il suo arrivo possibili novità tattiche come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Vivrà un’esperienza inedita, non partirà da titolare ma sarà prima alternativa al centravanti di una squadra che giocherà la Champions League con possibilità di diventare non solo alter ego ma anche complice di Osimhen dentro ad un eventuale 4-2-3-1. I due all’occorrenza potranno giocare anche insieme".