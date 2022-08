Cds - Sondaggio Juve, ma Napoli-Simeone è chiusa: stamattina ADL può dare l'ok

Mancano come sempre i dettagli che contribuiscono ad alimentare il pathos arricchito dall’irruzione della Juventus che con una telefonata si è informata

Giovanni Simeone la sua Napoli-Verona la giocherà, o semmai la guarderà dalla panchina, oppure no, la vivrà dalla tribuna, come aveva sognato dal marzo scorso, da quando Cristiano Giuntoli cominciò a fargli arrivare messaggi di stima, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando che c’è voluto un po’ di tempo per concludere quest’operazione, però adesso è fatta: "Mancano come sempre gli spiccioli dei dettagli, quelli che contribuiscono ad alimentare il pathos arricchito dall’irruzione della Juventus che con una telefonata si è informata. Ma se ADL stamattina decide di metterci l’utlima firma, partirà il protocollo classico: controlli a Villa Stuart, trasferimento a Castel Voltuno e poi la Napoli-Verona in aereo.

Napoli e Verona hanno si sono finalmente scoperti allineati sulla stessa formula: "Prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio con la realizzazione di una serie di condizioni e poi hanno stabilito l’aspetto più rilevante, il riconoscimento di danaro. I tre milioni che Adl riceverà dal Monza per Petagna, partito in serata, verranno ricollocati con un clic sul conto del Verona, al quale andranno - eventualmente - gli altri 12 milioni di euro che tra un anno arriveranno dalla Brianza".