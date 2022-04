CdS - Sorpasso United per Osimhen! ADL incontra punta e suo agente: si tratta la cessione

Napoli a lavoro per cedere Victor Osimhen in Premier League, le offerte non mancano, ieri giornata chiave, ne parla il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Napoli a lavoro per cedere Victor Osimhen in Premier League, le offerte non mancano, ieri giornata chiave, ne parla il Corriere dello Sport: "Nel tardo pomeriggio assolato entrano poi in scena i protagonisti principali della vicenda, Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen, che si avviano negli uffici, raggiungono Giuntoli e Calenda ed attrezzano un summit o qualcosa che gli somiglia, dinnanzi ad un tavolo che dev’essere imbandito a festa: e a quel punto, i cento milioni che il Newcastle offrì a gennaio diventano la base di partenza per un’asta a cui parteciperà anche l’Arsenal, ma il Manchester United è davanti".