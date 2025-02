Cds - Sorpresa Billing! Conte può cambiare a Como: Anguissa verso la panchina

Sorpresa. Possibile novità dal primo minuto a Como, inattesa ma comprensibile alla luce di quello che accadrà sabato al Maradona, annuncia quest'oggi il Corriere dello Sport in merito alla possibile presenza da titolare di Philip Billing. Anguissa è parso meno brillante nelle ultime apparizioni ed è l'unico diffidato a rischio per la sfida all'Inter e così "Conte in vista dell’Inter sta valutando anche la soluzione Billing", scrive il quotidiano.

Il centrocampista danese, acquistato a gennaio e finora mai impiegato, potrebbe esordire oggi in campionato a Como in una gara molto delicata. E' questo il grande dubbio mentre - scrive il quotidiano - solo certezze sulle fasce con Spinazzola che torna dopo due settimane di stop per infortunio e si sistemerà a sinistra, mentre a destra giocherà Politano a tutta corsia e di conseguenza Di Lorenzo scalerà nei tre centrali difensivi.