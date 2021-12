CdS - Spalletti ha provato anche un altro modulo: le ultime sulle possibili scelte

Nella giornata di martedì Luciano Spalletti ha provato anche il 3-4-2-1, probabilmente per avere una variante a gara in corso durante la sfida allo Spezia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a fare il punto sulle possibili scelte del tecnico per l'ultima gara del 2021.

“Negli ultimi giorni Mario Rui si è allenato per bene e così dovrebbe tornare dal primo minuto sulla sinistra, con Di Lorenzo di nuovo a destra e la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. In mezzo, dicevamo, Lobotka dovrebbe dare il cambio a Demme in regia, con Anguissa al suo fianco. A Zielinski il ruolo di metronomo, alle spalle della punta e poi a dettare i tempi del passaggio al 4-3-3, con Lozano favorito su Politano a destra e l’uomo di San Siro, Elmas, a sinistra. Mertens scalpita per il ruolo di centravanti”.