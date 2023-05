Cds - Spalletti non ha ancora deciso: pesa stress da due anni e dubbi sul mercato, le ultime

Luciano Spalletti non ha ancora sciolto le riserve sul futuro anche se il club ha già esercitato l’opzione fino al 2024

Luciano Spalletti non ha ancora sciolto le riserve sul futuro anche se il club ha già esercitato l’opzione fino al 2024. De Laurentiis, infatti, vorrebbe proseguire con lui in panchina, ma al momento l'allenatore del Napoli non si espone. Per quale motivo? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Sulla sua scelta pesano lo stress di due anni intensi e le prospettive di mercato di Giuntoli, Kim e Osimhen. Ieri i due erano a Milano ma non si sono incontrati e non sono previsti incontri neppure all'orizzonte.