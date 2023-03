CdS - Spalletti 'pensa' alla Champions: previsti cambi col Milan in campionato

Da domani, col gruppo al completo o quasi, sarà tempo di pensare alla formazione.

Dopo sette gare l’attaccante di nuovo a disposizione: previsti cambi in chiave Champions in vista della sfida in campionato al Milan. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prevede qualche cambio di formazione per Spalletti nel match del 2 aprile al Maradona:

"Da domani, col gruppo al completo o quasi, sarà tempo di pensare alla formazione. Le idee sono chiare, ma andranno confrontate con lo stato fisico dei n azionali. All'orizzonte c'è la Champions e qualche cambio per domenica è previsto. Anzi , scontato".