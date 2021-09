Cds - Spalletti s'è preso il Napoli prima di Sarri: eliminate gerarchie e giro palla

Come Sarri, più di Sarri, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport raccontando che la "Grande Bellezza s’allunga luminosa sull’immaginario collettivo, chiedersi dove siano le analogie, quali siano le somiglianze", con il riferimento alle cinque vittorie di fila con Luciano Spalletti e le 8 invece sotto la guida di Maurizio Sarri anche se per il quotidiano "Luciano Spalletti ha fatto persino più in fretta di Sarri per impossessarsi di Napoli", anche se per eguagliare quella striscia gli servirebbero altre tre vittorie. I reduci di quel Napoli sono Mario Rui, Mertens, Zielinski, Insigne, Koulibaly, Ghoulam e Ounas.

Per ora Spalletti ha consegnato al Napoli "certezze, l’ha equilibrato, l’ha trascinato fuori dal suo monotematico atteggiamento d’un giro palla da ritmare, ha riscritto gerarchie che parevano incrollabili (Rrahmani per Manolas), lucidato Mario Rui, rielaborato Fabian Ruiz e con lui un centrocampo liquido nel quale è stato calato la muscolare personalità di Anguissa, ha redistribuito Elmas nella propria vocazione, ha steso su fogli bianchi un po’ di triangoli per le punizioni e un altro po’ di schemi per i corner, ha sfruttato i cinque cambi che pare lo elettrizzino e poi s’è preso Osimhen e lo ha avvolto nelle varie opzioni. Da Sarri a Spalletti, ci sono «due Napoli» che hanno piccoli tratti in comunque e una diversità sostanziale e però entrambi sanno di favola".