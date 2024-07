Cds - Sprint Osimhen al Psg: parti al lavoro, l'idea è chiudere l'affare entro dieci giorni

Si avvicina l'addio al Napoli di Victor Osimhen. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'obiettivo è arrivare a chiuderla tra una decina di giorni, diciamo a ridosso del ritiro di Castel di Sangro, ed è ciò di cui stanno parlando il Napoli e il Paris Saint-Germain: non c'è ancora intesa sui valori, ma le basi sono forti.

Due, per la precisione: il Psg vuole Osi ma non è disposto a investire i 130 milioni della clausola; il Psg s'è già spinto a 90 milioni, o giù di lì, considerando che per acquistarlo insieme con Kvara, valutato da solo 110 milioni prima e durante l'Europeo, ha proposto 200 milioni. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di accettare una cifra che si allontani troppo dai parametri della clausola. Il ds Manna e il ds dei parigini Campos sono in contatto continuo tra loro e con l'agente del giocatore, Roberto Calenda, per chiudere il cerchio in tempi utili a tutti.