CdS su Kvaratskhelia: le ultime sulle condizioni del georgiano

Queste le ultime sull'attaccante sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

Come sta Khvicha Kvaratskhelia? Il georgiano è stato vittima di uno stato influenzale nelle scorse ore che potrebbe mettere in discussione la sua presenza contro il Braga nella sfida di Champions. Queste le ultime sull'attaccante sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ci sono momenti in cui bisogna rassegnarsi o reagire, perché contro il destino rischia di essere inutile accapigliarsi: Kvara appartiene a quelli che, a prescindere, scelgono la seconda opzione e aspettano che passi la nottata. È tutto scritto da qualche parte che adesso deve andare così, un problema sull’altro, e l’influenza che l’ha fermato ieri, niente allenamento ed un pizzico di preoccupazione per il Braga, rientra nel periodaccio da dribblare come nel suo semestre abbagliante e tutto da godere.

Kvara si è fermato a Bergamo, la prima di Mazzarri, una luce nel tunnel, un gol, poi si è inabissato ancora: quest’anno ne ha segnati quattro, due in meno della passata stagione, quando alla dodicesima dovette fermarsi per lombalgia".