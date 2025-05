Infortunio Lobotka: c'è una sensazione in vista del Genoa

vedi letture

Stanislav Lobotka scrive musica e a lui va spesso ascritto il battito di una partita. Per domenica, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, vorrebbe esserci. Al momento è in dubbio dopo il trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato a Lecce. Lo staff medico continuerà a valutarlo giorno dopo giorno. Conte attende e spera nel recupero. Perché passa tutto dai suoi piedi, da quella regia mobile che non si presta a marcature asfissianti perché finirebbero per agevolarlo.