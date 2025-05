Gazzetta su De Bruyne: "Manna visto diverse volte in volo per l'Inghilterra"

"Manna cerca un nuovo colpo alla McTominay e negli ultimi mesi è stato visto diverse volte salire su voli in direzione Londra": così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che parla dell'interesse concreto per il Napoli per De Bruyne, che si svincolerà a giugno dal City e che proprio a giugno compirà 34 anni. Un colpo che per i tifosi sarebbe sensazionale. La piazza sogna in grande.

Il giocatore è molto amico di Mertens e Lukaku e si è sposato a Sorrento. Apprezza dunque particolarmente l'Italia e la Campania. Proprio dalla Premier League erano arrivati non solo Scott ma anche Lukaku. Ecco perché i tifosi del Napoli credono nel grande colpo nonostante siano consapevoli sia complesso per motivi soprattutto economici. De Bruyne infatti ha un ingaggio elevatissimo anche se dovrà ovviamente ridurre le richieste per il suo prossimo contratto. Che sia al Napoli o altrove.