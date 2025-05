Restyling Maradona secondo ADL: skybox, aree commerciali e via pista d'atletica

vedi letture

Si parla del futuro dello stadio Maradona sul quotidiano Repubblica oggi in edicola. Focus su quelli che potrebbero essere i lavori di restyling in vista di Euro 2032 ma anche per ampliare la capienza dello stadio. Ecco i dettagli del Maradona che De Laurentiis ha in mente: "Realizzazione di skybox, la presenza di aree commerciali e naturalmente la rimozione della pista d’atletica per avvicinare gli spalti al campo.

Manfredi gli illustrerà nel dettaglio il masterplan – che De Laurentiis ha già ricevuto – per capire come procedere. Entro un paio di settimane, il Comune vuole definire la partita del Maradona. Il dialogo col Napoli ovviamente è fondamentale, ma da Palazzo San Giacomo non escludono un piano B (cercando i fondi altrove), qualora non si trovasse l’intesa col presidente del Napoli".