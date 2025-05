Il Mattino anticipa la Serie A: Napoli e Inter in contemporanea negli ultimi due turni, le date

In attesa dell'ufficialità su anticipi e posticipi, l’unica certezza riguarda la contemporaneità tra Inter e Napoli nelle ultime due giornate di Serie A. Come riportato da Il Mattino, la Lega ha stabilito che i match delle squadre con interessi di classifica simili si disputeranno in contemporanea.

La 37ª giornata dovrebbe vedere i nerazzurri impegnati a San Siro contro la Lazio e gli azzurri al Tardini contro il Parma, con probabile fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 17 maggio. Solo dopo il posticipo di lunedì prossimo tra Atalanta e Roma si conosceranno gli orari ufficiali.

C'è poi la variabile Champions League: l’Inter, finalista contro il Barcellona il 31 maggio a Monaco, potrebbe chiedere di anticipare l’ultima giornata (in trasferta a Como) a sabato 24, per avere una settimana piena di preparazione. In tal caso, anche Napoli-Cagliari dovrebbe essere disputata lo stesso giorno.

Non è ancora da escludere uno scenario clamoroso: se i nerazzurri dovessero recuperare tre punti alla capolista, lo scudetto potrebbe decidersi in uno spareggio. E quello, ovviamente, dovrebbe giocarsi prima della finale europea.