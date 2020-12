CdS su Mertens: "Si può pensare a una distorsione, ma aspettiamo gli esami di stamattina"

Come sta Mertens? Ciro è uscito in lacrime dal campo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra rimediata durante un cross. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a fare il punto sull'infortunio del bomber belga: "Sembra una fortissima distorsione alla caviglia, ma bisogna aspettare gli esami strumentali. Stamattina Gattuso e lo staff si occuperanno di lui, e per la sfida contro la Lazio - conclude il quotidiano - sarà turnover".