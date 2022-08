CdS su Ndombele: "Stop per le partite, ma sospetto è che si chiuda a breve!"

Un affare che si potrebbe chiudere a breve. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di Tanguy Ndombele al Napol

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un affare che si potrebbe chiudere a breve. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di Tanguy Ndombele al Napoli: "Venticinque anni, un metro e ottanta di muscoli, è stato pagato dal Tottenham soltanto tre estati fa, la bellezza di 62 milioni ma adesso ch’è entrato nel vivo (e da un po’) il ciclo modellato da Conte, nella Londra degli Spurs non c’è più posto per il francese.

Il caso ha voluto che al Napoli stia per aprirsi un vuoto in mezzo al campo, con Fabian promessosi al Psg, e le coincidenze - diceva Zafon - sono le cicatrici del destino: Ndombele al Napoli è un’opzione concreta oltreché seria, è una trattativa che si è dovuto congelare per un giorno (essendoci Chelsea-Tottenham) o forse per due (visto che oggi c’è l’appuntamento al Bentegodi) ma che ripartirà, con sensazioni che sembrano più che positive. Il Napoli vuole Ndombele, Giuntoli l’ha spiegato a Paratici, e però non può permettersi di pagare quello stipendio sontuoso: il dialogo procede, la soluzione sembra possibile e il sospetto che si si chiuda, persino in breve, è palpabile"