Cds svela i nomi dei sei titolarissimi già intoccabili per Mazzarri

Ecco i nuovi titolarissimi di Mazzarri. L’allenatore azzurro ha già individuato i sei uomini su cui fondare il rilancio e le certezze della squadra. I nomi li fa l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Osimhen, Lobotka, Kvaratskhelia, Zielinski, Anguissa e Di Lorenzo.

Il quotidiano aggiunge: "Ci sono sei uomini, più di mezza squadra, che sembrano già intoccabili, lo erano in passato - con Spalletti - lo saranno in futuro, con quest’allenatore che non ignora il passato, anzi lo rievoca com’è giusto che sia, e che guarda al futuro portandosi appresso le prime sensazioni del campo e le tante impressioni avute dinnanzi alla tv".