CdS svela: "Osimhen è in Belgio per curare la spalla: Victor vuole anticipare il recupero"

Victor Osimhen vola in Belgio per provare a risolvere i problemi alla spalla e tornare prima di Natale. La notizia arriva dal Corriere dello Sport, che fornisce i dettagli della situazione: "Al centro “Move to Cure” di Lieven Maesschalck storico fisioterapista della Nazionale belga nonché consulente del Milan proprio ai tempi di Gattuso. È stato Osimhen ad aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione per il viaggio nelle Fiandre: sia perché il Napoli gioca praticamente ogni tre giorni e i compagni sono sistematicamente impegnati altrove, sia e soprattutto per dedicare l’intera giornata al processo riabilitativo e dunque a una full immersion totale.

Ha fretta, scalpita e vuole accelerare. E magari anche rigenerare lo spirito e l’umore, inevitabilmente condizionati, staccando un po’.