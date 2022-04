Cds - Torna Zielinski e Mertens finisce in panchina: le ultime di formazione

Luciano Spalletti cambia la formazione per la sfida contro il Sassuolo di Dionisi, in programma quest'oggi al Maradona

Luciano Spalletti cambia la formazione per la sfida contro il Sassuolo di Dionisi, in programma quest'oggi al Maradona. Secondo il Corriere dello Sport tornerà in campo Zielinski, escluso dagli undici titolari sia con la Roma sia con l'Empoli, che "dovrebbe sistemarsi nella classica posizione tattica di ago del passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Con Mertens inizialmente fuori: la coppia con Osi varata per la prima volta al Castellani dovrebbe tornare in archivio. Per il resto, si rivedranno Ospina in porta e Koulibaly al centro della difesa dopo il turno di squalifica, e soprattutto Di Lorenzo in panchina".