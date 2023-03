Cds - United e Psg su Kim, ma il Napoli lo blinda: pronto l'aumento per una nuova clausola

TuttoNapoli.net

Tanti club sono interessati al difensore del Napoli, Kim Min-Jae. Per questo motivo la società azzurra vuole blindare il suo centrale. Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Fenerbahce ha un contratto di 2,5 milioni stagionali, sul quale De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando, eventualmente per ritoccarlo e per rivedere anche la clausola, portandola a 65 milioni. Un modo per blindare il centrale.