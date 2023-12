Cds - Zielinski ko, è out col Cagliari! Scelta a sorpresa per il sostituto

C’erano una volta i titolarissimi - e giocavano sempre quelli - e ora non possono esserci, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’erano una volta i titolarissimi - e giocavano sempre quelli - e ora non possono esserci, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando di un'assenza importante in casa Napoli per il match di questo pomeriggio al Maradona: "Piotr Zielinski ha alzato la mano e si è quasi arreso per non pregiudicarsi anche la Roma. Un’infiammazione lo inquieta, stamani prova ma è più no che sì". Il quotidiano quest'oggi in edicola si proietta anche sui tempi di recupero e sul possibile sostituto:

"All’ultimo momento il centrocampo ha perso uno dei riferimenti - Zielinski - e il suo sostituto - cioè Elmas - e quindi il progetto titolarissimi è evaporato. Piccoli fastidi (il macedone ne avrà per due settimane; il polacco vuole giocare con la Roma) e ballottaggio inevitabile: Gaetano è in vantaggio su Cajuste, ma sono millimetri e dettagli filosofici sulla interpretazione, e comunque ci sarà una squadra inedita".