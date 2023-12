Cds - Zielinski vuole restare: il Napoli continua a trattare per allontanare l'Inter

C'è ancora tempo per stringersi la mano, il club non vuole perderlo e lui è molto legato a Napoli, come la moglie Laura

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è ancora tempo per stringersi la mano, il club non vuole perderlo e lui è molto legato a Napoli, come la moglie Laura, scrive il Corriere dello Sport in merito al futuro di Piotr Zielinski, ricordando il rifiuto estivo all'Arabia Saudita ed il contratto in scadenza giugno 2024. Il polacco è un potenziale svincolato, un futuro parametro zero di lusso che fa gola proprio all’Inter che domani farà visita al Maradona, ma che è monitorato anche dalla Juventus e da club di Premier League.

RINNOVO - La trattativa per il prolungamento del contratto va avanti da tempo, le parti continuano a trattare - racconta il quotidiano - dopo che in estate l’intesa sull’ingaggio non è bastata per le distanze con l’agente per le commissioni, ma il dialogo prosegue e Zielinski è in attesa anche perché vuole restare, l’ha già fatto sapere al suo entourage e l’ha dimostrato coi fatti rifiutando la corte dell’Al-Ahli. Intanto il presente si chiama Inter, ma da avversario, scendendo in campo dal primo minuto avendo smaltito la botta rimediata da Rudiger a Madrid.