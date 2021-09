I convocati per Leicester: Insigne recupera, non ce la fa Mario Rui! Out in sei, ci sono Ospina e Osimhen

Tutto confermato: Lorenzo Insigne partirà con la squadra per Leicester. Il capitano del Napoli compare nell'elenco dei convocati appena stilato da Luciano Spalletti. Sarà out invece Mario Rui che dunque non recupera. Assenti oltre al portoghese anche i soliti Meret, Ghoulam, Lobotka, Demme e Mertens.

Ecco l'elenco completo: Ospina, Boffelli, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano