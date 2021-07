Corsera - Colpo teatrale di Spalletti: la richiesta ai magazzinieri prima della presentazione

Il colpo di teatro c’è stato, ed è un inedito tutto napoletano: Luciano Spalletti ha chiesto e (già) ottenuto dai magazzinieri del Napoli di personalizzare le calottine di allenamento". Sull'edizione odierna del Corriere della Sera si parla della prima iniziativa del tecnico da nuovo allenatore del Napoli.

"Su ciascuna, la scritta: 'Sarò con te…. Tu non devi mollare'. Che poi è il ritornello del coro delle curve, rimasto nella testa dell’allenatore da quando 'non ho tolto gli occhi di dosso a questa squadra'. E si riferisce al momento in cui il presidente De Laurentiis gli ha chiesto la disponibilità. 'Non ho voluto copiare Mou con la scritta davanti alla palestra a Trigoria. Non credo nelle cariche motivazionali, ma chi sta con noi deve sentire innato il senso di appartenenza'.