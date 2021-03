Corsera - ADL valuta il clamoroso ribaltone: Gattuso e Giuntoli a rischio immediato

"È una crisi che si trascina da tempo e crea tensioni: la tentazione di De Laurentiis è di trovare un rimedio, prima che salti il banco". L'edizione odierna del Corriere della Sera lancia la notizia di un patron che starebbe nuovamente valutando un clamoroso ribaltone in cors in caso di un crollo del Napoli contro il Bologna.

"La coppia Gattuso-Giuntoli ha vacillato dopo la sconfitta a Verona e ora torna ad essere a rischio, nonostante il ds abbia un contratto sostanzioso con scadenza 2024. Ma è la gestione dei momenti, oltre ai risultati troppo altalenanti, che lascia il Napoli ai confini della terra di nessuno e apre di nuovo alle riflessioni.

Il presidente, che ha valutato la crisi del mese scorso in silenzio, dinnanzi a un eventuale crollo domenica contro il Bologna potrebbe intervenire, e stavolta a gamba tesa. Il pareggio contro il Sassuolo ha scoperchiato il vaso di Pandora, sollecitato il capitano della squadra, Lorenzo Insigne, ad abbandonarsi allo sfogo a caldo contro le disattenzioni in campo negli ultimi minuti. Ha ridotto ai minimi termini il rapporto tra società e area tecnica. E ha dato anche il via ad un confronto serrato ieri mattina nello spogliatoio".