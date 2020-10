CorSera - Il Napoli può evitare il 3-0 a tavolino ma rischia un punto di penalizzazione, lo scenario

Sono attese le decisioni del giudice sportivo riguardo il caso Juve-Napoli. Ieri il comunicato sul sito ufficiale della Lega ha sancito un rinvio nella presa di posizione, e cosi oggi potrebbe essere il giorno buono per capire a cosa andrà incontro il club di De Laurentiis. L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera ha provato a costruire uno scenario plausibile su quelle che potrebbero essere le conseguenze della mancata partita dello Stadium per gli azzurri: "Potrebbe dunque anche accadere che il Napoli non subisca il 3-0 a tavolino per non essersi presentato a giocare la partita con la Juve (che andrà recuperata), perché ha obbedito a un ordine dell’Asl (per quanto dubbio secondo la Figc), ma venga sanzionata per non aver rispettato il protocollo. E d’ora in poi tutti sapranno come regolarsi".