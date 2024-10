Corsera su Conte: "Tecnico avverte vulnerabilità di una squadra arrivata decima"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:25 In primo piano

Sul Corriere della Sera in edicola si analizza la sfida di San Siro, prima tappa prima di Atalanta e Inter

Sette vittorie su sette non possono essere solo frutto del caso, eppure la sfida di stasera mette Conte di fronte al primo vero ciclo di ferro. Sul Corriere della Sera in edicola si analizza la sfida di San Siro, prima tappa prima di Atalanta e Inter: "Fin qui nessuno ha scherzato, certo. Visto da un’altra prospettiva, il percorso compiuto dal Napoli, con un calendario tutto sommato favorevole e senza l’intermezzo delle Coppe, è servito per costruire un bottino che all’occorrenza può tornare utile.

Questo il pensiero (quasi unico) professato dall’allenatore, che concettualmente sceglie di restare uno fra tanti e non il primo dei tanti. Falsa modestia o estrema cautela? La verità è sempre nel mezzo, col timore che ancora avverte, di una certa vulnerabilità di una squadra arrivata decima nella scorsa stagione”.