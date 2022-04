Corsera - Tre motivi che rendono pesantissima la vittoria di Bergamo

'Ci siamo anche noi — ha ribadito Spalletti — questo è un treno che non passa più'.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria del Napoli a Bergamo è un segnale di forza, perché è stata una squadra operaia, senza il bomber Osimhen, l’innovatore Di Lorenzo e il pilastro difensivo Rrhamani. Parte dalle assenze l'analisi del Corriere della Sera, che analizza così la vittoria degli azzurri: "Ad avere la meglio sull’Atalanta fisica e battagliera (non prendeva gol da tre partite di fila) ma che poi deve arrendersi all’ennesimo passo falso in casa.

È stata una partita sofferta, un contenitore con più situazioni di gioco che i partenopei hanno gestito con lucidità e anche consapevolezza. Il Napoli ha blindato la posizione Champions in classifica e per una notte ha nuovamente acciuffato la vetta, in comproprietà con il Milan che gioca stasera contro il Bologna. 'Ci siamo anche noi — ha ribadito Spalletti — questo è un treno che non passa più'.