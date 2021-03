I due capisaldi da oltre 100 milioni da cui il Napoli ripartirà la prossima stagione

Comunque finirà questa stagione, quarto posto o meno, il prossimo anno il Napoli ripartirà da Hirving Lozano e Victor Osimhen, i due investimenti più onerosi della storia del Napoli. Il primo è arrivato due estati fa per 42 milioni (più 7 di commissioni) dal PSV, il secondo per 70 milioni totali (di cui 20 da Karnezis e tre giovani della Primavera per alchimie di bilancio) dal Lille.

PUNTI FERMI - Ne scrive anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il messicano e il nigeriano "sono i due capisaldi dai quali il Napoli ripartirà - Champions o non Champions - nella prossima stagione. Una scelta precisa, perché ancora questi due attaccanti, per motivi diversi, devono dare il meglio ed è logico che la squadra che verrà - allenata chissà da chi e con quale sistema di gioco - riparta da questa strana coppia che ha potenzialità notevoli e non solo per i costi elevati di cartellino".