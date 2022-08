Gazzetta - ADL cerca 'soluzioni creative' per Raspadori: offerta nuova contropartita

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla tratttiva per l'attaccante classe 2000 del Sassuolo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Affare Raspadori: ci sono ancora distanze da colmare che ieri non si sono ridotte ma sono rimaste tali nonostante il tentativo del Napoli di trovare «soluzioni creative». L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla tratttiva per l'attaccante classe 2000 del Sassuolo.

"De Laurentiis e Giuntoli hanno infatti provato ad inserire una nuova contropartita tecnica (Petagna) per sbloccare la situazione ma si sono sentiti rispondere che il Sassuolo ha ormai le mani su Pinamonti, ragion per cui Carnevali e Rossi non stanno cercando un altro attaccante. Successivamente, la discussione si è spostata su bonus e futura rivendita con il Napoli che in pratica ha fatto capire come a 35 milioni (30 + 5 di bonus) si possa arrivare facilmente, nel senso appunto che gli incentivi promessi sarebbero di quelli “concreti”. Il Sassuolo, dal canto suo, vorrebbe 35 milioni di base fissa più bonus (tanti e anche in questo caso “facili”) e allora il Napoli si è irrigidito.