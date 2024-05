Gazzetta - ADL fissa il prezzo: per questa cifra lascerà partire Kvaratskhelia

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia, ma in questo momento è in una posizione di forza col contratto attuale in scadenza nel 2027

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia, ma in questo momento è in una posizione di forza col contratto attuale in scadenza nel 2027.

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dato che il suo agente ha già parlato al club delle proposte di Barcellona e Psg, il Napoli non considera incedibile il suo gioiello. Kvara può partire ma solo per una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro. In quel caso, Kvara sarebbe pronto a salutare Napoli. Viceversa, al via la trattativa per il rinnovo di contratto già impostata con notevole e meritato aumento di ingaggio.