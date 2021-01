Gazzetta - ADL-Gattuso separati in casa: dieci giorni per la svolta o sarà addio

Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis sono due separati in casa. Non c'è più il feeling che aveva accompagnato i primi mesi a Napoli di Ringhio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che tra i due c'è silenzio, De Laurentiis è deluso per i risultati sportivi e per il gioco proposto. Al momento non si parla di addio, ma saranno decisivi i prossimi match. Il quotidiano fa sapere che Gattuso avrà dieci giorni a disposizione e tre partite per la svolta, quelle con Spezia, Parma e Genoa. Poi, alla fine di questo mini-ciclo, De Laurentiis prenderà provvedimenti e farà le sue scelte.